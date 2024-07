Les accusations d'antisémitisme contre Costa divisent les Juifs portugais

Une polémique a éclaté au sein de la communauté juive portugaise concernant Antonio Costa, le futur président du Conseil européen. La communauté juive de Porto a accusé l'ancien Premier ministre portugais d'antisémitisme, une allégation fermement rejetée par la communauté juive de Lisbonne.

Gabriel Senderowicz, président de la communauté juive de Porto, a déclaré au Jewish News Syndicate que Costa "a un historique d'animosité envers les Juifs, la loi et la communauté juive pendant son mandat de Premier ministre."

En réponse, la communauté juive de Lisbonne a publié un communiqué affirmant qu'"à aucun moment, personne n'a ressenti d'expressions concrètes d'antisémitisme" de la part de Costa. Cette controverse s'inscrit dans un contexte plus large de tensions. La communauté de Porto affirme être victime d'un "antisémitisme de style soviétique", en lien avec une enquête criminelle en cours sur des soupçons de fraude dans le traitement des demandes de citoyenneté portugaise pour les descendants de Juifs séfarades expulsés pendant l'Inquisition. La communauté de Lisbonne reconnaît que Costa a "compliqué" temporairement le processus de naturalisation, mais elle attribue cela à l'"alarme suscitée par des rapports... d'abus dans le processus" et non à des motifs antisémites. Cette affaire met en lumière les divisions au sein de la communauté juive portugaise et soulève des questions sur la gestion de la loi de 2015 facilitant la naturalisation des descendants de Juifs séfarades. Elle intervient à un moment crucial pour Costa, qui s'apprête à prendre la présidence du Conseil européen.