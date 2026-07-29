Les grands-parents de Theodor Herzl exhumés à Belgrade avant leur transfert en Israël

Les dépouilles de Shimon Herzl et Rivka Herzl, les grands-parents de Theodor Herzl, ont été exhumées mercredi à Belgrade, en Serbie, avant leur transfert en Israël. Elles doivent être réinhumées le 5 août au mont Herzl, à Jérusalem, à proximité de la tombe de leur petit-fils.

La cérémonie se tiendra exactement 77 ans après le transfert en Israël de la dépouille du fondateur du sionisme politique, enterré à l’origine à Vienne après sa mort en 1904. En 1949, son corps avait été réinhumé à Jérusalem sur la colline qui porte désormais son nom.

L’exhumation des corps de Shimon et Rivka Herzl a été menée conformément aux règles juridiques et religieuses locales, en présence de représentants de l’Organisation sioniste mondiale, du ministère israélien des Affaires étrangères et de l’organisation de secours ZAKA. Les restes ont ensuite été placés dans des cercueils spécialement conçus pour leur transport vers Israël.

Les grands-parents de Theodor Herzl auraient joué un rôle important dans son attachement précoce aux idées sionistes. Shimon Herzl, figure de la communauté juive de Belgrade, entretenait notamment des liens étroits avec le rabbin Yehuda Alkalai, considéré comme l’un des précurseurs du sionisme. Il officiait également comme sonneur de chofar dans la synagogue du rabbin.

Theodor Herzl avait fondé en 1897 l’Organisation sioniste, devenue par la suite l’Organisation sioniste mondiale. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président israélien Isaac Herzog devraient assister à la cérémonie de réinhumation prévue la semaine prochaine.