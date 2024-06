Les Juifs de Rome demandent à Meloni de punir les jeunes du parti pour leurs propos antisémites

La communauté juive de Rome a récemment interpellé la Première ministre italienne Giorgia Meloni, lui demandant de sanctionner des membres de l'aile jeunesse de son parti. Cette requête fait suite à une enquête médiatique qui a révélé des propos antisémites et pro-fascistes au sein de ce groupe.

Un journaliste du média en ligne Fanpage s'est infiltré dans Gioventu Nazionale, le mouvement de jeunesse des Frères d'Italie, le parti de Meloni. Il a enregistré des vidéos montrant des membres se déclarant fascistes et scandant des slogans nazis. L'enquête a également mis en lumière des commentaires moqueurs visant une sénatrice juive du parti, ainsi que des conversations discriminatoires envers les minorités ethniques sur des plateformes de messagerie.

Après la diffusion de cette enquête en deux parties, Victor Fadlun, président de la communauté juive de Rome, a condamné ces "images honteuses de racisme et d'antisémitisme" sur les réseaux sociaux. Il a exprimé son soutien à la sénatrice visée et a appelé les Frères d'Italie à prendre des mesures appropriées, soulignant l'importance d'une réaction forte de la société et des institutions contre la haine et la discrimination. En réponse, le parti des Frères d'Italie a qualifié le langage utilisé par ces jeunes membres d'"inacceptable" et "incompatible avec les valeurs" du parti, promettant des sanctions. Cependant, le parti a également critiqué la méthode d'enquête sous couverture. Selon le journal La Repubblica, deux des membres impliqués dans cette affaire auraient démissionné de leurs fonctions suite à ces révélations.