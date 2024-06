"Les massacres du 7 octobre doivent être comparés à la Shoah", estime Herta Müller, prix Nobel de littérature

La romancière allemande Herta Müller, lauréate du prix Nobel de Littérature en 2009, a écrit lundi dans le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, que "Les massacres du 7 octobre doivent être comparés à la Shoah". Dans son article intitulé "Je ne peux imaginer le monde sans Israël", elle a écrit que "le Hamas voulait démontrer que l'État d'Israël n'est pas une garantie pour la survie des Juifs, que leur l'État est une illusion et qu'il ne les sauvera pas".

Elle a assimilé le 7 octobre à la destruction des villages juifs en Pologne lors de la Seconde Guerre mondiale où la totalité des Juifs d’un village pouvait être massacrée sur place en quelques heures. La même chose a eu lieu "au festival de musique (Nova) et dans les kibboutzim", où les terroristes du Hamas ont montré leur "soif de sang", a-t-elle estimé.

"Le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas a été la destruction complète de la civilisation. Cette soif de sang contenait une horreur archaïque que je ne pensais plus possible de nos jours", a poursuivi la romancière de 70 ans. "L'État d'Israël a été créé pour se protéger de tels pogroms, et jusqu'au 7 octobre, ils se croyaient protégés". "Le Hamas existe depuis 1987, et depuis cette époque, sa charte fondatrice stipule clairement que son objectif est l'extermination des Juifs", a-t-elle rappelé.

Hatem Ali/AP

Herta Müller a également mentionné l'Iran, principal financier du Hamas. "Même en République islamique d'Iran, l'extermination des Juifs est la doctrine d’État", a-t-elle soutenu. "En Iran, il y a un dicton qui dit : 'Israël a besoin de ses armes pour protéger sa population. Le Hamas a besoin de sa population pour protéger ses armes'". "Le Hamas a pris le contrôle de l’ensemble de la bande de Gaza et a depuis établi une dictature inébranlable. Au lieu d’un réseau de sécurité sociale pour la population, le Hamas a construit un réseau de tunnels sous les pieds des Palestiniens", a-t-elle condamné.