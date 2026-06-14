Les Suisses rejettent l'initiative anti-immigration visant à plafonner la population du pays

Les Suisses ont refusé dimanche une initiative populaire portée par l’Union démocratique du centre (UDC) visant à plafonner la population du pays à 10 millions d’habitants.

Selon des résultats provisoires, le texte a été rejeté par environ 55 % des votants. Baptisée « Non à une Suisse à 10 millions », l’initiative proposait de limiter l’immigration en durcissant notamment les conditions du regroupement familial et du droit d’asile.

Le scrutin, annoncé comme particulièrement serré, a finalement tourné à l’avantage du camp du non peu après la fermeture des bureaux de vote. Le résultat évite à la Suisse de devenir le premier pays au monde à inscrire un plafond démographique dans sa législation.

Comme souvent lors des votations fédérales, le vote a mis en lumière les divisions régionales du pays. Plusieurs cantons de Suisse alémanique, traditionnellement plus conservateurs, se sont montrés plus réceptifs aux arguments de l’UDC en faveur d’une réduction de l’immigration.

À l’inverse, la Suisse romande et les régions italophones ont largement rejeté le texte. Dans le canton de Genève, où l’économie dépend fortement de la main-d’œuvre étrangère, près de deux tiers des électeurs ont voté contre l’initiative.

Le gouvernement suisse s’était opposé au projet, estimant qu’il risquait de fragiliser les relations avec l’Union européenne. Une adoption du texte aurait pu remettre en question l’accord de libre circulation des personnes conclu avec Bruxelles et provoquer de nouvelles tensions diplomatiques.

Malgré sa défaite, l’UDC, premier parti du pays, devrait voir dans ce résultat un signe du poids croissant des préoccupations liées à l’immigration au sein de la population suisse. Le score relativement serré du scrutin témoigne en effet de la capacité du mouvement à mobiliser une partie importante de l’électorat sur cette question.