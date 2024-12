Londres : Des écoliers juifs ciblés par une attaque antisémite dans leur bus scolaire

Un bus transportant des élèves juifs a été la cible d'une attaque à caractère antisémite mercredi dernier à Londres, ont rapporté les médias britanniques ce week-end. L'incident s'est produit alors que les élèves de l'école juive JFS de Canton, dans le nord de Londres, rentraient chez eux à bord de deux autobus. L'attaque s'est déroulée lorsque les bus se sont arrêtés à la station High Street Edgware. Un groupe important d'adolescents d'une autre école s'est précipité vers l'un des véhicules et a commencé à lancer "des pierres lourdes et volumineuses", selon un témoin cité par le Jewish Chronicle. Quatre adolescents sont ensuite montés dans l'un des bus, proférant des insultes et des remarques antisémites à l'encontre des élèves juifs.

"Ils nous ont insultés en criant 'F*** Israël', 'F.Y Bitches', 'personne ne vous aime'", a témoigné l'un des enfants victimes de l'attaque au Jewish Chronicle. Certains élèves, craignant une attaque terroriste, se sont enfuis du bus tandis que d'autres se sont cachés sous leurs sièges. Les adolescents ont filmé l'incident avec leurs téléphones portables.

Le chauffeur du bus n'ayant pas immédiatement signalé l'incident, c'est le parent d'un des enfants touchés qui a alerté la police. Les forces de l'ordre londoniennes considèrent désormais cet événement comme un crime de haine.

"C'était un incident très désagréable pour les personnes présentes dans le bus. Le comportement des responsables est totalement inacceptable. Il n'y a pas de place ici pour les crimes haineux", a déclaré l'inspecteur-chef Lorraine Baxby McKoy, responsable de la police de proximité du secteur. L'incident survient dans un contexte de multiplication des actes antisémites au Royaume-Uni depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.