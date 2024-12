Londres : manifestation pour les otages devant les ambassades de Turquie, du Qatar et d'Égypte

À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme, une manifestation s'est déroulée mardi dans les rues de Londres pour réclamer la libération des otages encore détenus à Gaza. L'action, orchestrée par le comité des familles d'otages en Grande-Bretagne et soutenue par l'organisation Stop Hate UK, visait particulièrement les trois pays considérés comme médiateurs clés dans les négociations.

Un bus aux couleurs de la campagne, orné des visages et des histoires des neuf otages ayant des liens familiaux avec le Royaume-Uni, a sillonné la capitale britannique, s'arrêtant successivement devant les ambassades de Turquie, du Qatar et d'Égypte. Les manifestants, reconnaissables à leurs t-shirts portant l'inscription "Let Them Go" et leurs bandeaux jaunes sur les yeux, symboles désormais emblématiques de la cause des otages, ont appelé les représentations diplomatiques à agir.

"Nous exhortons ces pays à user de leur influence pour faciliter la conclusion immédiate d'un accord permettant la libération des 100 otages encore retenus", ont déclaré les organisateurs. Cette mobilisation s'inscrit dans une série d'actions internationales visant à maintenir la pression sur les médiateurs potentiels, alors que les négociations pour une nouvelle trêve et la libération des otages restants semblent dans l'impasse. La présence symbolique devant ces trois ambassades souligne le rôle crucial que jouent la Turquie, le Qatar et l'Égypte dans les efforts diplomatiques régionaux. Cette manifestation rappelle que derrière les enjeux géopolitiques se cachent des drames humains qui perdurent depuis plus de deux mois.