Londres : quatre arrestations après des slogans appelant à l’"intifada" lors d’une manifestation pro-palestinienne

Les autorités britanniques ont procédé à l’arrestation de quatre manifestants lors d’un rassemblement pro-palestinien organisé mercredi soir dans le centre de Londres. Selon la police métropolitaine, les personnes interpellées sont soupçonnées d’avoir scandé des slogans appelant à l’« intifada », qualifiés d’infractions à caractère aggravé relevant de l’ordre public.

Les arrestations ont eu lieu peu après l’annonce par le gouvernement d’un renforcement des mesures visant les manifestations jugées sensibles. Le rassemblement, organisé par la Palestine Coalition, a suscité la controverse dès son lancement, en raison de son itinéraire initial qui risquait de perturber une cérémonie d’allumage de la menorah prévue à Trafalgar Square à l’occasion de Hanouka.

En réponse, la police a invoqué la loi britannique sur l’ordre public afin d’interdire tout rassemblement dans plusieurs secteurs du centre de Londres, notamment autour de Trafalgar Square, Whitehall et Parliament Square. Malgré ces restrictions, des slogans litigieux ont été entendus, conduisant à l’intervention rapide des forces de l’ordre.

La police a précisé que les quatre individus arrêtés sont poursuivis pour des infractions aggravées à caractère racial liées à des appels à la violence. Une cinquième personne a également été interpellée pour avoir tenté d’entraver les arrestations.

Présent sur place, Chris Nineham, vice-président de la coalition Stop the War, a vivement dénoncé l’action des autorités, accusant le gouvernement d’instrumentaliser le contexte sécuritaire international pour restreindre la liberté de manifester et d’expression au Royaume-Uni.

Les autorités, de leur côté, ont rappelé que les nouvelles règles visaient à prévenir tout débordement et à garantir la sécurité publique, dans un climat de forte sensibilité communautaire.