Londres : un homme menace de "décapiter les Juifs un par un"

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un homme proférant de violentes menaces antisémites dans le quartier londonien de Tower Hamlets, à l’est de la capitale britannique. Entouré de plusieurs individus et filmé à proximité d’une mosquée, il scande d’abord des slogans anti-israéliens et pro-palestiniens avant de lancer : « Les Juifs, vous allez être décapités un par un, sales Juifs. »

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Selon le groupe de sécurité communautaire Shomrim, la scène a été filmée à Whitechapel Road. L’organisation a indiqué avoir signalé la vidéo à la police, qui enquête et cherche à interpeller l’auteur des menaces. D’après les premières informations disponibles, le groupe s’adressait à une caméra et ne semblait pas viser directement des passants juifs présents sur place.

L’affaire intervient dans un climat particulièrement tendu pour la communauté juive londonienne. Fin avril, deux hommes juifs ont été grièvement blessés dans une attaque au couteau à Golders Green, qualifiée d’acte terroriste par la police britannique. Le roi Charles III s’est lui-même rendu cette semaine dans ce quartier du nord de Londres pour rencontrer les victimes et afficher son soutien à la communauté juive, après une série d’attaques antisémites visant notamment des ambulances communautaires et un mur mémoriel.

Par ailleurs, deux hommes ont récemment été condamnés pour harcèlement religieux aggravé après avoir filmé et diffusé sur TikTok des vidéos antisémites visant des Juifs dans le nord de Londres. La police métropolitaine a également renforcé sa présence auprès des communautés juives, avec une unité dédiée de 100 agents.

Le commissaire de la Metropolitan Police, Mark Rowley, a lui-même reconnu la gravité de la situation, affirmant dans une lettre à des parlementaires que les Juifs britanniques « ne sont actuellement pas en sécurité » dans leur capitale. Londres connaît une période d’attaques soutenues contre la communauté juive, avec plusieurs enquêtes antiterroristes ouvertes et des dizaines d’arrestations.