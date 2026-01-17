Londres : un manifestant interpellé après avoir retiré le drapeau de l’ambassade d’Iran

Un manifestant a été interpellé vendredi soir à Londres après avoir grimpé sur le toit de l’ambassade d’Iran et retiré le drapeau officiel, a indiqué la police britannique. Les faits se sont produits lors d’un rassemblement organisé devant la représentation diplomatique iranienne, située à proximité de Hyde Park, dans un secteur très fréquenté de la capitale.

Dans un message publié sur le réseau X, la Metropolitan Police a précisé que l’individu avait « pénétré illégalement dans une propriété privée », escaladant plusieurs balcons avant d’atteindre le toit de l’ambassade, où il a retiré le drapeau. L’intervention policière s’est déroulée dans un contexte tendu, alors que la manifestation a dégénéré en affrontements.

Selon la police, des objets ont été lancés en direction des forces de l’ordre et « plusieurs agents ont été blessés ». Un « certain nombre » de personnes ont été arrêtées, soupçonnées de troubles violents. Les autorités avaient annoncé dès la semaine précédente le déploiement de renforts autour de l’ambassade iranienne afin de prévenir tout désordre et d’assurer la sécurité du site diplomatique.

L’incident n’est pas isolé. Le 10 janvier, un autre manifestant avait brièvement remplacé le drapeau officiel iranien par celui utilisé avant la révolution islamique de 1979, avant d’être interpellé. Ces actions s’inscrivent dans une série de mobilisations organisées au Royaume-Uni et dans d’autres pays pour dénoncer la répression en Iran.

Depuis le 28 décembre, l’Iran Human Rights affirme que la répression du mouvement de contestation en Iran a fait au moins 3 428 morts. Les autorités iraniennes contestent ces chiffres. Les manifestations à l’étranger réclament la fin de la violence d’État et appellent à un changement du système théocratique au pouvoir à Téhéran.