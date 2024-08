Londres : une enfant et une femme poignardées dans le quartier de Leicester Square

Dans le quartier animé de Leicester Square, une femme de 34 ans et une fillette de 11 ans ont été victimes d'une attaque au couteau en pleine journée.

Les forces de l'ordre ont rapidement réagi, intervenant sur les lieux peu après 11h30 heure locale. Un suspect masculin a été appréhendé et placé en garde à vue. Les circonstances exactes de l'agression restent à élucider.

Les deux victimes, grièvement blessées, ont été prises en charge par les services d'urgence et transportées vers un centre spécialisé en traumatologie. Leur pronostic vital n'a pas été communiqué. Cet incident s'inscrit dans un contexte préoccupant de hausse des violences à l'arme blanche au Royaume-Uni. Malgré une législation stricte sur les armes à feu, le pays fait face à une recrudescence alarmante des agressions au couteau. Les statistiques officielles révèlent une augmentation de 7% de ces actes l'année dernière, avec près de 50 000 cas recensés. Plus inquiétant encore, ce chiffre a presque doublé en une décennie. Cette attaque en plein cœur touristique de la capitale britannique soulève de nouvelles questions sur la sécurité urbaine et l'efficacité des mesures de prévention face à cette forme de criminalité qui touche particulièrement les jeunes.