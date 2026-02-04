Lufthansa fête ses cent ans en assumant son passé nazi

À l’occasion du centenaire de sa création, la compagnie aérienne allemande Lufthansa engage une relecture approfondie de son histoire et affiche la volonté d’assumer plus clairement son implication durant la période nazie. Une démarche qui marque une rupture avec des décennies de prudence, voire de silence, sur le rôle joué par son prédécesseur avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Jusqu’ici, Lufthansa avait mis en avant la rupture juridique et organisationnelle entre la Deutsche Luft Hansa fondée dans l’entre-deux-guerres et dissoute en 1946, et la Lufthansa AG créée en 1953. Ce positionnement visait notamment à se prémunir de risques réputationnels et juridiques. Mais la décision de célébrer cent ans d’histoire à partir de la fondation de la première compagnie traduit un changement assumé de posture.

"Nous sommes fiers de ce que Lufthansa est aujourd’hui, mais ignorer les années sombres serait malhonnête", a déclaré le directeur général Carsten Spohr, soulignant la nécessité de reconnaître les responsabilités historiques de l’entreprise. Sous le régime nazi, Lufthansa était étroitement intégrée à l’appareil d’État : plusieurs membres de sa direction avaient adhéré au parti nazi dès les années 1930, la compagnie transportait des responsables du régime et participait activement à l’effort de guerre.

Son implication allait bien au-delà du transport civil. Lufthansa a joué un rôle dans l’industrie de l’armement et dans le soutien logistique à la Luftwaffe. En 1944, les activités liées à l’armement représentaient plus des deux tiers de son chiffre d’affaires, illustrant l’ampleur de son engagement au service de l’économie de guerre allemande.

Dans le cadre de ce travail de mémoire, la compagnie a lancé une nouvelle publication historique, qui sera distribuée à l’ensemble de ses plus de 100.000 employés, et prépare une exposition permanente dans son nouveau centre de visiteurs. Cette initiative s’appuie sur des recherches approfondies, dont certaines avaient été commandées il y a plus de 25 ans, mais dont les conclusions n’avaient pas été pleinement reconnues à l’époque.

Selon l’historien Manfred Grieger, contributeur à l’ouvrage, plus de 12.000 personnes ont été exploitées comme travailleurs forcés dans les usines d’armement et les ateliers de maintenance de Lufthansa pendant la guerre. Des recherches récentes ont par ailleurs révélé que des enfants figuraient parmi ces victimes, un élément longtemps passé sous silence.