Manchester : un homme reconnaît avoir préparé une attaque terroriste

Un habitant de Manchester a plaidé coupable vendredi d’avoir préparé des actes terroristes aux côtés de Jihad al-Shamie, l’auteur de l’attaque contre la synagogue Heaton Park Hebrew Congregation, selon la police du Grand Manchester.

Mohammad Asim Bashir, 32 ans, résident de Cheetham Hill, est accusé d’avoir aidé Jihad al-Shamie en le conduisant en août pour effectuer des repérages autour d’une installation de défense britannique. Les deux hommes auraient également discuté des critères permettant d’identifier de potentielles cibles.

« Bien qu’il ne soit pas directement lié à l’attaque contre la synagogue, le fait qu’il ait mené une reconnaissance hostile aux côtés d’un homme qui commettrait plus tard une attaque terroriste montre la gravité de ses actes », a déclaré Rob Potts, responsable de la police antiterroriste du nord-ouest de l’Angleterre.

Mohammad Asim Bashir devrait être condamné lors d’une audience prévue à la fin du mois de juillet, son plaidoyer de culpabilité devant être pris en compte par l’accusation.

La police de Manchester continue d’enquêter sur les proches et les contacts de Jihad al-Shamie depuis l’attaque terroriste de Yom Kippour contre la synagogue de Crumpsall.

Lors de cette attaque, Jihad al-Shamie, présenté comme un partisan de l’organisation État islamique, avait foncé avec son véhicule sur la synagogue avant de sortir et de poignarder des fidèles. Il avait ensuite été abattu par les forces de l’ordre.

Deux fidèles, Adrian Daulby et Melvin Cravitz, ont été tués. Trois autres personnes ont été blessées. Adrian Daulby aurait été tué par un tir perdu lors de l’intervention policière.

Depuis l’attaque, plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête. Un homme de 49 ans, originaire de Higher Broughton, a été interpellé le 26 mai, soupçonné de ne pas avoir transmis des informations liées à l’attentat.

Un homme de 31 ans avait également été arrêté à l’aéroport de Manchester en novembre, à son arrivée sur un vol international, soupçonné d’avoir participé à la commission, la préparation ou l’instigation d’actes terroristes.

Un autre homme avait été interpellé à l’aéroport en octobre, soupçonné de ne pas avoir divulgué des informations qui auraient pu empêcher une attaque terroriste. Il avait auparavant été arrêté avec une femme de 61 ans et un homme de 32 ans.

Trois autres suspects — une femme de 46 ans, une femme de 18 ans et un homme de 43 ans — avaient également été arrêtés à Farnworth. Deux d’entre eux ont depuis été libérés.

« Dès le début de notre enquête sur les événements tragiques survenus à la synagogue Heaton Park Hebrew Congregation, nous avons été déterminés à établir toutes les circonstances de ce qui s’est passé », a déclaré Rob Potts.

Le responsable antiterroriste a ajouté que ses pensées allaient aux victimes, à leurs proches et aux personnes grièvement blessées dans l’attaque.