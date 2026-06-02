Huit mois après l’attentat contre une synagogue de Manchester, un survivant boucle un semi-marathon

Moins de huit mois après avoir été blessé lors de l’attentat meurtrier contre une synagogue de Manchester à Yom Kippour, Yoni Finlay a franchi dimanche la ligne d’arrivée du semi-marathon du Great Manchester Run, réalisant ainsi l’objectif qu’il s’était fixé durant sa convalescence.

Ce père de famille juif avait été touché par balle lors de l’attaque perpétrée devant la synagogue Heaton Park Hebrew Congregation. Interrogé après la course de 21,1 kilomètres, il a décrit cet accomplissement comme une étape majeure de son rétablissement. "Il y a environ sept mois, j’ai été blessé par balle devant la synagogue de Heaton Park à Yom Kippour. Ce jour-là, je me suis promis de courir à nouveau un semi-marathon", a-t-il confié.

Même s’il n’a pas réussi à égaler le chrono qu’il avait réalisé deux ans auparavant, Finlay s’est dit particulièrement fier d’avoir relevé le défi. "Je suis vraiment heureux d’y être arrivé. J’ai tenu jusqu’au bout", a-t-il déclaré.

À travers cette participation, il a également collecté des fonds au profit de The Friendship Circle, une association basée à Salford qui accompagne des enfants et des adultes juifs souffrant de handicaps physiques ou de troubles de l’apprentissage. Selon lui, son engagement bénévole au sein de cette organisation a joué un rôle déterminant dans sa reconstruction après l’attentat. "J’ai le sentiment de devoir ma vie à Friendship Circle. Le bénévolat que j’y faisais est la raison pour laquelle je suis encore là aujourd’hui", a-t-il expliqué.

L’enquête sur l’attaque a conclu que Yoni Finlay avait été touché par une balle perdue ou déviée tirée par la police alors qu’il participait à la sécurisation de l’entrée de la synagogue. Ce même projectile a mortellement atteint Adrian Daulby. Plus tôt au cours de l’attaque, le terroriste Jihad Al-Shamie avait assassiné Melvin Cravitz, 66 ans, et poignardé l’agent de sécurité bénévole Andrew Franks, qui a survécu à ses blessures. Le terroriste avait finalement été abattu par les forces de l’ordre sur les lieux.