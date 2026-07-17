Monténégro : des Israéliens violemment agressés après avoir révélé leur nationalité

Un groupe d'Israéliens originaires de la région frontalière de Gaza a été violemment agressé samedi soir à Budva, au Monténégro, après avoir indiqué venir d'Israël, selon un témoignage diffusé par la radio publique israélienne Kan Reshet Bet.

Les victimes se trouvaient sur le front de mer lorsqu'elles ont été abordées par quatre hommes qui leur ont demandé en anglais d'où elles venaient. Après avoir entendu la réponse "Israël", les individus auraient proféré des insultes et crié "Libérez la Palestine", avant de quitter les lieux. Ils seraient ensuite revenus accompagnés d'un groupe de dix à quinze jeunes âgés d'une vingtaine d'années.

Selon les Israéliens, les agresseurs les ont frappés à coups de poing et de pied, leur ont jeté des chaises et des tables et ont écrasé une cigarette sur l'un d'entre eux. Plusieurs membres du groupe ont tenté de fuir en se dispersant, tandis que d'autres ont été projetés au sol et roués de coups. L'un des blessés a eu la mâchoire fracturée et a dû être opéré, un autre a été grièvement touché à la tête et une troisième personne a perdu connaissance.

Les victimes affirment avoir sollicité deux policiers alors qu'elles étaient ensanglantées et présentaient des blessures visibles. Ceux-ci leur auraient simplement demandé de faire moins de bruit afin de ne pas déranger le voisinage, avant de repartir sans intervenir. "Ils ne nous ont même pas pris en considération", a raconté l'un des Israéliens.

Le groupe s'est ensuite réfugié à la maison Habad locale, d'où l'un des blessés a été conduit à l'hôpital. L'ambassade israélienne a organisé le retour anticipé de plusieurs membres du groupe, tandis que l'homme opéré est resté hospitalisé sur place. "Nous avons eu peur qu'ils nous tuent", a témoigné l'une des victimes, soulignant que le groupe ne portait aucun signe distinctif israélien ou religieux au moment de l'agression.