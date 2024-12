Le lieutenant-général Igor Kirilov, commandant des forces de défense nucléaire, biologique et chimique de l'armée russe, a été tué ce matin dans une explosion devant son appartement à Moscou. Bien que l'Ukraine n'ait pas officiellement revendiqué l'attentat, elle est considérée comme le principal suspect.

"Igor Kirilov, chef des forces de défense radiologique, chimique et biologique des forces armées de la Fédération de Russie, et son assistant ont été tués", a annoncé le comité d'enquête officiel russe. Les images du lieu de l'explosion montrent des dégâts sur la façade du bâtiment et sur un véhicule. Une trottinette endommagée a également été retrouvée sur place, suggérant qu'elle aurait pu être piégée et placée à l'avance pour l'assassinat.

Cette élimination, si elle est confirmée comme étant l'œuvre de l'Ukraine, représenterait l'un des plus hauts responsables russes tués par les services de renseignement militaire ukrainiens dirigés par Kirilo Budanov. La veille, Kirilov avait été inculpé par contumace en Ukraine pour son rôle présumé dans l'utilisation d'armes chimiques contre les forces ukrainiennes sur le champ de bataille.

Dans un développement distinct, l'armée ukrainienne a annoncé avoir tué ou blessé au moins 30 soldats nord-coréens dans la région de Koursk. "C'était une expérience bizarre, c'est la première fois que j'ai eu l'impression de jouer à un jeu vidéo au niveau le plus facile", a déclaré un soldat ukrainien au Washington Post, décrivant les combattants nord-coréens comme des "cibles faciles" sans expérience du combat.

Le président Zelensky a confirmé samedi que la Russie avait déployé un nombre important de soldats nord-coréens, une information confirmée par le Pentagone qui a indiqué avoir "des indications qu'ils sont entrés dans la bataille sur le champ de bataille".