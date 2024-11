Nan Goldin, photographe américaine, dénonce la guerre à Gaza lors d'une exposition à Berlin

La photographe et activiste américaine Nan Goldin a utilisé le vernissage de son exposition à la Nouvelle Galerie nationale de Berlin pour condamner vivement la guerre menée par Israël à Gaza.

Vendredi, l'artiste de 71 ans a déclaré vouloir utiliser cette rétrospective comme "une plateforme pour exprimer sa colère morale" contre ce qu'elle qualifie de "génocide à Gaza et au Liban".

"Mes grands-parents ont fui les pogroms en Russie. J'ai été élevée dans la conscience de l'Holocauste nazi. Ce que je vois à Gaza me rappelle les pogroms que mes grands-parents ont fuis", a déclaré Goldin, elle-même d'origine juive. Née à Washington, elle est une artiste et activiste majeure dont la vie et l'œuvre ont été documentées dans le film primé "All the Beauty and the Bloodshed" (2022).

Critiquant également l'Allemagne, elle a dénoncé l'islamophobie dans le pays : "L'Allemagne abrite la plus grande diaspora palestinienne d'Europe. Pourtant, les manifestations pro-palestiniennes sont confrontées à des chiens policiers, à des expulsions et à la stigmatisation." Son discours s'est terminé sous les cris de "Libérez la Palestine", qui ont couvert l'allocution suivante du directeur de la galerie, Klaus Biesenbach. Hermann Parzinger, président de la Fondation du patrimoine culturel prussien dont dépend la Nouvelle Galerie nationale, a fermement condamné tant le discours de Goldin que l'interruption du discours de Biesenbach par les manifestants.

"Cela ne correspond pas à notre conception de la liberté d'expression", a-t-il déclaré. Dans un communiqué publié après l'ouverture de l'exposition et cité par l'agence de presse allemande dpa, Biesenbach a précisé que la galerie se distanciait de la position des manifestants.