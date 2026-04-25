"Nous appelons au retour de la paix, à la poursuite des négociations, à la réouverture du détroit d’Ormuz", affirme Emmanuel Macron

En déplacement à Athènes, le président français Emmanuel Macron a appelé à une désescalade au Moyen-Orient, insistant sur la nécessité d’une solution diplomatique. «Nous appelons au retour de la paix, à la poursuite des négociations, à la réouverture du détroit d’Ormuz», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée samedi.

Le chef de l’État a également évoqué la situation au Liban, estimant qu’il devait «retrouver sa pleine souveraineté et stabilité», et plaidant pour que les autorités libanaises et leurs forces armées puissent «désarmer le Hezbollah».

Dans un second temps, Emmanuel Macron a voulu rassurer sur les conséquences économiques des tensions régionales, notamment sur l’approvisionnement énergétique. «Aujourd’hui, la situation ne nous fait envisager aucune pénurie», a-t-il affirmé, assurant que la situation restait «sous contrôle».

Il a toutefois mis en garde contre les réactions excessives. «Il ne faut pas que ces tensions soient accrues par des mouvements de panique», a-t-il prévenu, appelant à éviter toute surréaction face aux incertitudes liées à la situation au Moyen-Orient.

Enfin, le président français a insisté sur l’importance de maintenir ouvertes les voies maritimes stratégiques. «On encourage les parties prenantes à aller au bout des négociations et à réouvrir Ormuz. Une ouverture, complète et sans péage du détroit. On n’est pas dans le scénario du pire», a-t-il ajouté.