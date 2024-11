"Nous avons failli envers les Juifs pendant la Shoah, et la nuit dernière, nous avons failli à nouveau", déclare le roi des Pays-Bas

Le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, s'est entretenu vendredi avec le président israélien, Isaac Herzog, et a fermement condamné les attaques contre les touristes israéliens à Amsterdam. Il a comparé ces évènements avec l'échec des Pays-Bas à protéger les Juifs pendant la Shoah.

רויטרס

"Nous avons failli envers la communauté juive pendant la Seconde Guerre mondiale, et la nuit dernière, nous avons failli à nouveau", a déclaré le roi au président . Il a exprimé son profond dégoût et a promis que son gouvernement ferait tout son possible pour assurer la sécurité des visiteurs et les rapatrier en toute sécurité en Israël.

Le président a souligné que les événements de cette nuit rappellent des périodes sombres qu'ont vécues les Juifs et doivent être condamnés sans équivoque. Il a également exigé que des mesures soient prises dans les rues d'Amsterdam pour endiguer cette vague de haine antisémite terrible, et que tous les Israéliens désireux de rentrer soient rapatriés dans les plus brefs délais.

Plus tôt, le Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, a informé Herzog de toutes les mesures prises, a condamné fermement les événements et s'est engagé devant le président à ce que son gouvernement fasse tout son possible pour assurer la sécurité des Israéliens et garantir leur retour sain et sauf.