Pays-Bas : Geert Wilders assure que les auteurs du pogrom d'Amsterdam n'ont pas été arrêtés

Geert Wilders, chef du Parti pour la Liberté aux Pays-Bas, a vivement contesté les affirmations des autorités néerlandaises concernant les arrestations liées aux violences survenues jeudi soir à Amsterdam. "Je suis sans voix. La police d'Amsterdam vient de confirmer que PERSONNE n'a été arrêté pendant la chasse aux Juifs islamique à Amsterdam jeudi soir. Toutes les arrestations ont été effectuées avant et pendant le match de football et NON pendant le pogrom", a-t-il déclaré sur X.

Cette déclaration contredit la version officielle de la police qui affirme avoir arrêté des dizaines de personnes suspectées d'être impliquées dans les attaques, dont quatre demeurent en détention. Les forces de l'ordre ont par ailleurs lancé un appel aux victimes et aux témoins disposant d'images des événements.

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a qualifié ces événements de "terrible attaque antisémite". "Nous ne tolérerons pas cela. Nous poursuivrons les auteurs. Et j'ai profondément honte que cela puisse se produire aux Pays-Bas en 2024", a-t-il déclaré lors d'une réunion des dirigeants de l'UE à Budapest.

De son côté, la maire d'Amsterdam, Femke Halsema, a condamné ces actes, les décrivant comme "une éruption d'antisémitisme que nous espérions ne plus jamais revoir à Amsterdam".

Le Conseil national de sécurité israélien a indiqué que la vague de violence qui a suivi le match de Maccabi Tel Aviv semblait terminée. Toutefois, une alerte de niveau 2 reste en vigueur pour les Pays-Bas, recommandant "des mesures de précaution accrues lors du séjour dans le pays, en particulier la dissimulation des symboles israéliens".

Wilders, fervent soutien d'Israël, avait déjà réagi vendredi sur X : "Un pogrom dans les rues d'Amsterdam. Nous sommes devenus la Gaza de l'Europe. Des musulmans avec des drapeaux palestiniens chassant des Juifs. Je n'accepterai PAS cela. JAMAIS."