Pays-Bas : Heurts lors d'une manifestation pro-palestinienne interdite à Amsterdam

Des affrontements ont éclaté dimanche sur la place du Dam à Amsterdam lorsque les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser une manifestation pro-palestinienne non autorisée, rapporte Deutsche Welle. Plus de 50 personnes ont été arrêtées selon la police d'Amsterdam, qui a communiqué le bilan via les réseaux sociaux.

Malgré l'interdiction temporaire de manifester, des centaines de personnes se sont rassemblées, scandant "Free Palestine" et "honte à vous" à l'encontre des forces de l'ordre avant que celles-ci ne commencent à disperser la foule.

Cette restriction du droit de manifester, imposée vendredi pour une durée de trois jours et confirmée par un tribunal local en session d'urgence, fait suite à de violentes agressions contre des supporters israéliens dans la nuit de jeudi.

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a fermement condamné ces violences : "C'est une terrible attaque antisémite. Nous ne la tolérerons pas. Nous poursuivrons les auteurs. Et j'ai profondément honte que cela puisse se produire aux Pays-Bas en 2024", a-t-il déclaré en marge d'une réunion des dirigeants de l'UE à Budapest.

La maire d'Amsterdam, Femke Halsema, a qualifié ces événements d'"éruption d'antisémitisme que nous espérions ne plus jamais revoir à Amsterdam". Elle a exprimé sa solidarité avec "les victimes et leurs familles à Amsterdam et en Israël."

Dans ce contexte tendu, le Conseil national de sécurité israélien a conseillé dimanche à ses ressortissants d'"éviter d'assister à des événements sportifs ou culturels impliquant des Israéliens, particulièrement le prochain match de l'équipe nationale israélienne à Paris."