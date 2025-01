Pays-Bas : publication des noms de 425 000 personnes suspectées de collaboration nazie

Le projet néerlandais "War in Court" a publié ce jeudi une liste numérique comprenant près d'un demi-million de noms de personnes soupçonnées d'avoir collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, suite à l'expiration d'une loi qui en restreignait l'accès au public.

Ces archives monumentales, totalisant 32 millions de pages, recensent environ 425 000 personnes, majoritairement néerlandaises, qui ont fait l'objet d'enquêtes pour collaboration avec les occupants allemands. L'accès à ces documents était jusqu'à présent limité par une loi qui a expiré le jour du Nouvel An. Selon les archives, seul un cinquième des personnes listées a été traduit en justice, la plupart des cas concernant des délits mineurs comme l'adhésion au mouvement national-socialiste. Bien que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne protège les données personnelles, il ne s'applique pas aux personnes décédées, qui constituent la grande majorité des individus mentionnés dans ces archives. Initialement, les dossiers numérisés devaient être mis en ligne ce jeudi, permettant l'accès aux documents concernant les suspects, leurs victimes et les témoins. Cependant, suite à un avertissement de l'Autorité néerlandaise de protection des données, la publication complète a été reportée pour ne révéler dans un premier temps que la liste des noms. Aucune date n'a été fixée pour la publication des dossiers complets, mais les personnes justifiant d'un intérêt de recherche - descendants, journalistes et historiens - peuvent demander à les consulter aux Archives nationales néerlandaises à La Haye.