Polémique autour d’un événement pro-palestinien financé par le Parlement européen

Caroline Yadan demande des explications à Roberta Metsola après l’apparition du logo du Parlement européen sur l’affiche d’un meeting-concert pro-palestinien à Strasbourg.

La députée des Français de l’étranger Caroline Yadan demande des explications après l’apparition du logo du Parlement européen et de la mention « financé par le Parlement européen » sur l’affiche d’un événement pro-palestinien organisé à Strasbourg avec la participation de Rima Hassan, Manon Aubry et du rappeur Médine.

Une nouvelle polémique agite les institutions européennes. La députée Renaissance des Français établis hors de France, Caroline Yadan, a adressé ce lundi un courrier à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, pour dénoncer l’utilisation du logo de l’institution sur les supports de communication d’un événement intitulé « Justice pour la Palestine ».

Prévu le 17 juin à Strasbourg, ce meeting-concert doit réunir plusieurs figures de La France insoumise et de la gauche radicale européenne, dont les eurodéputées Rima Hassan et Manon Aubry, ainsi que le rappeur Médine.

L’affiche de l’événement comporte le logo du Parlement européen ainsi que la mention : « Financé par le Parlement européen ». Une référence qui a provoqué l’indignation de Caroline Yadan.

Dans son courrier adressé à Roberta Metsola, la députée affirme son « profond étonnement » et sa « vive préoccupation » face à l’utilisation de ces éléments institutionnels sur les supports de communication de l’événement.

Selon elle, cette présentation risque de créer « une confusion regrettable » entre une initiative politique partisane et l’institution européenne.

Caroline Yadan demande à la présidente du Parlement européen de préciser les conditions dans lesquelles l’utilisation du logo et de la mention de financement a été autorisée.

Elle souhaite également connaître les mécanismes de contrôle mis en place afin d’éviter toute ambiguïté sur l’implication réelle du Parlement européen dans ce type d’événement.

La députée s’interroge enfin sur les mesures qui pourraient être prises pour retirer ces références institutionnelles des supports de communication.

Dans sa lettre, Caroline Yadan estime que plusieurs personnalités associées à l’événement ont suscité de vives controverses depuis le 7 octobre 2023 par leurs prises de position sur Israël et l’antisémitisme.

Elle juge que le Parlement européen ne doit pas apparaître comme apportant une caution institutionnelle à une manifestation qu’elle qualifie de « militante et partisane ».

Sur les réseaux sociaux, la députée a également dénoncé ce qu’elle considère comme les « compromissions » de La France insoumise avec l’islamisme et la banalisation de l’antisémitisme.

À ce stade, le Parlement européen n’a pas réagi publiquement à cette demande d’explications.