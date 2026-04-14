Pologne : un député brandit un drapeau d’Israël frappé d’une croix gammée au Parlement

Un vif scandale a éclaté mardi au Parlement polonais après l’intervention du député d’extrême droite Konrad Berkowicz, membre du parti Konfederacja. Lors d’une prise de parole en séance, l’élu a accusé Israël de perpétrer « un génocide » au Moyen-Orient, avant de brandir un drapeau israélien modifié, sur lequel l’étoile de David avait été remplacée par une croix gammée.

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Dans un discours particulièrement virulent, Konrad Berkowicz a affirmé que l’armée israélienne utilisait des bombes au phosphore, décrivant de manière détaillée les souffrances infligées, selon lui, à des « dizaines de milliers de femmes et d’enfants ». « Israël est en train de commettre sous nos yeux un génocide d’une cruauté particulière », a-t-il lancé, allant jusqu’à qualifier l’État hébreu de « nouveau IIIe Reich ».

Ces propos, accompagnés du geste hautement controversé de brandir un symbole nazi au sein de l’hémicycle, ont immédiatement suscité l’indignation. Le vice-président de la Diète polonaise, Włodzimierz Czarzasty, a réagi sans délai : « Monsieur le député, exhiber une croix gammée dans le Parlement polonais n’est en aucun cas justifié », a-t-il déclaré, rappelant la portée historique et symbolique particulièrement sensible de ce type d’acte en Pologne.