Présidentielle au Portugal : le socialiste Antonio José Seguro arrive en tête et affrontera le candidat d’extrême droite

Le candidat socialiste Antonio José Seguro est arrivé en tête du premier tour de l’élection présidentielle portugaise, organisé dimanche. Il affrontera au second tour le leader d’extrême droite André Ventura. Un résultat qui confirme la polarisation croissante de la vie politique portugaise.

Selon des résultats partiels portant sur 95 % des circonscriptions, Antonio José Seguro recueille 30,6 % des suffrages. Âgé de 63 ans, cet ancien dirigeant du Parti socialiste, positionné au centre, devance nettement André Ventura, crédité de 24,2 % des voix. Le candidat libéral João Cotrim Figueiredo arrive en troisième position avec 15,5 %.

Le second tour se tiendra le 8 février prochain. Il se déroulera dans un contexte politique particulier, alors que le Premier ministre de droite Luis Montenegro, reconduit en mai dernier à la tête d’un gouvernement minoritaire, devra composer avec un président qui ne sera pas issu de son camp, contrairement au chef de l’État sortant, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa. Dimanche soir, Luis Montenegro a annoncé que son parti ne donnerait aucune consigne de vote pour le second tour.

Cette élection a été marquée par une forte incertitude et un nombre record de candidats, avec onze prétendants en lice. Le candidat soutenu par le gouvernement, Luis Marques Mendes, n’a obtenu que 12 % des voix, se classant en cinquième position. Juste devant lui, l’indépendant Henrique Gouveia e Melo, ancien amiral et figure populaire pour avoir piloté avec succès la campagne de vaccination contre le Covid-19, a recueilli 12,2 % des suffrages.

Le score d’André Ventura confirme la progression continue de l’extrême droite au Portugal. Déjà candidat en 2021, il avait alors rassemblé 11,9 % des voix. Depuis, son parti Chega a réalisé une percée spectaculaire, devenant la principale force d’opposition lors des législatives de mai dernier avec 22,8 % des suffrages et 60 députés.

Pour le cabinet d’analyses Teneo, un nouveau résultat élevé pour André Ventura confirmerait la place centrale de l’extrême droite dans le paysage politique portugais et illustrerait la recomposition en cours à droite, entre le centre droit traditionnel et une force populiste désormais solidement installée.