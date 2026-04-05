"Profondément préoccupant" : Starmer critique la programmation de Kanye West à un festival londonien

La participation du rappeur Kanye West — désormais connu sous le nom de Ye — au festival Wireless de Londres en juillet suscite des réactions au Royaume-Uni. L’artiste doit se produire lors de trois concerts dans le cadre d’une tournée européenne.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé ses réserves, qualifiant cette programmation de « profondément préoccupante » au regard des déclarations passées du rappeur, notamment ses propos antisémites et certaines références au nazisme. Il a rappelé que « l’antisémitisme, sous toutes ses formes, est inacceptable et doit être combattu avec fermeté ».

Plusieurs responsables politiques ont également réagi, dont le maire de Londres Sadiq Khan, tandis que des organisations juives ont fait part de leurs préoccupations. Dans le même temps, le sponsor Pepsi a annoncé son retrait de l’événement.

La tournée européenne de Kanye West suscite aussi des réactions ailleurs sur le continent. En France, le maire de Marseille a indiqué que l’artiste n’était pas le bienvenu pour un concert prévu en juin.

L’artiste, âgé de 48 ans, a exprimé à plusieurs reprises des regrets concernant ses propos passés, qu’il a notamment attribués à son trouble bipolaire. En mai 2025, il avait publié un titre intitulé « Heil Hitler », rapidement retiré des principales plateformes de streaming.

Ces réactions interviennent dans un contexte de vigilance accrue autour des discours antisémites, notamment dans les espaces publics et culturels.