République tchèque : un cinquième suspect arrêté après l’incendie d’une usine de drones revendiqué par un groupe pro-palestinien

Les autorités tchèques poursuivent leur enquête après l’incendie criminel ayant visé une usine d’optique et de drones à Pardubice, en République tchèque. Un cinquième suspect a été interpellé, a annoncé le parquet de Prague, sans fournir davantage de détails sur son identité ou son implication. Cette arrestation s’inscrit dans une enquête en cours visant à établir les responsabilités dans cette attaque revendiquée par un groupe activiste pro-palestinien jusqu’alors inconnu.

Le sinistre, survenu le 20 mars, avait gravement endommagé les installations de la société LPP Holding, spécialisée dans les technologies de défense. Les autorités tchèques ont rapidement privilégié la piste d’un acte volontaire à caractère terroriste. Plusieurs suspects avaient déjà été arrêtés ces derniers jours, dont un ressortissant égyptien et une citoyenne tchèque, tous deux inculpés pour terrorisme.

Un troisième suspect, de nationalité américaine, a été interpellé en Slovaquie voisine dans le cadre de cette affaire. Les enquêteurs continuent par ailleurs de rechercher d’éventuels complices, tandis que les personnes mises en cause contestent leur implication. L’avocat du suspect égyptien affirme notamment que son client dispose d’un alibi au moment des faits.

Le groupe ayant revendiqué l’attaque a affirmé avoir ciblé l’entreprise en raison de supposés liens avec l’industrie de défense israélienne. Il évoque un projet de coopération annoncé en 2023 entre LPP Holding et la société israélienne Elbit Systems. Toutefois, la société tchèque assure que cette collaboration n’a jamais été mise en œuvre.

Cette affaire intervient dans un contexte international marqué par de fortes tensions liées au conflit au Moyen-Orient, avec des répercussions sécuritaires jusque sur le sol européen. Les autorités tchèques restent mobilisées pour identifier l’ensemble des responsables et prévenir toute nouvelle action de ce type.