"Une incompréhension pour les catholiques" : Loïc Hervé réagit à la polémique du Saint-Sépulcre

Invité sur i24NEWS, Loïc Hervé, vice président du Sénat, a exprimé son « incompréhension » après l’interdiction faite au cardinal Pierbattista Pizzaballa d’accéder au Saint-Sépulcre pour la messe des Rameaux, au début de la semaine sainte chrétienne. Tout en reconnaissant les impératifs sécuritaires liés aux frappes iraniennes sur Jérusalem, le sénateur insiste sur la portée symbolique de cet événement pour les fidèles du monde entier.

« Jérusalem est une ville sainte pour les trois religions monothéistes », rappelle-t-il, soulignant que la célébration des Rameaux constitue un moment central de la liturgie chrétienne. Pour lui, l’interdiction visant un haut dignitaire religieux, responsable du lieu, dépasse la simple question des rassemblements. « Je comprends les règles de sécurité, mais empêcher le patriarche lui-même d’accéder à la basilique dont il a la charge interroge », explique-t-il .

Loïc Hervé souligne que cette décision suscite une vive émotion à l’international, notamment dans les pays à forte population catholique. Il insiste toutefois sur un point : « Heureusement, il ne s’agit pas d’un acte anti-chrétien », reprenant les explications avancées par les autorités israéliennes.

Le sénateur condamne fermement les frappes iraniennes visant Jérusalem, qu’il qualifie de « folie », particulièrement en période de fêtes religieuses . Mais il appelle parallèlement à une solution pragmatique permettant de concilier sécurité et liberté de culte.

« Il faut trouver des modalités pour que les représentants religieux puissent accéder aux lieux saints », plaide-t-il, évoquant la possibilité de cérémonies restreintes, limitées aux membres du clergé .

Dans un contexte de guerre, Loïc Hervé appelle ainsi au dialogue et à l’adaptation, afin de préserver ce qu’il considère comme un principe essentiel : l’accès aux lieux saints pour les croyants, y compris dans les périodes les plus sensibles.