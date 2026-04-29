Rima Hassan : le Parlement européen critiqué pour son silence face aux polémiques

Le Parlement européen est accusé d’inaction face aux polémiques entourant l’eurodéputée Rima Hassan, selon un rapport de l’ONG EU Watch, qui dénonce un « silence persistant » de l’institution depuis près de deux ans, révèle ce mercredi le Figaro.

Élue en 2024, cette figure de la gauche radicale a multiplié les prises de position controversées sur fond de guerre entre Israël et le Hamas, allant jusqu’à faire l’objet de plusieurs procédures judiciaires en France pour « apologie du terrorisme » et « provocation publique à commettre un crime ». Malgré cela, aucune réaction disciplinaire significative n’a été engagée par Strasbourg.

Le rapport, fondé sur plus de vingt faits publics et plusieurs procédures en cours, estime que ces controverses ne relèvent pas d’incidents isolés, mais d’une « dynamique traçable dans le temps ». Il souligne notamment des déclarations controversées, des participations à des événements impliquant des figures liées à des organisations radicales, ou encore des propos perçus comme une légitimation de la violence armée.

Face à ces éléments, plusieurs initiatives politiques ont été prises, notamment des demandes d’enquête parlementaire adressées à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, restées sans réponse. « Le Parlement explique pourquoi il agit, mais jamais pourquoi il n’agit pas », critique le directeur d’EU Watch, dénonçant une forme de « négligence ».

L’institution se défend en invoquant ses limites : elle rappelle ne pas être une autorité judiciaire et souligne que les propos des élus relèvent de la liberté d’expression, sauf lorsqu’ils tombent sous le coup de la loi, auquel cas la justice nationale est compétente.

Dans ce contexte, le débat s’intensifie sur la responsabilité des institutions européennes face à des discours jugés extrêmes. Si une levée d’immunité reste possible, elle dépend d’une initiative judiciaire formelle. En attendant, l’inaction dénoncée continue d’alimenter les critiques et d’interroger sur les mécanismes de contrôle au sein de l’Union européenne.