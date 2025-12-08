Rom Braslavski : "Le Jihad islamique m’a tué mentalement chaque jour"

L'ancien otage Rom Braslavski, a livré dimanche à Rome un témoignage bouleversant lors d’un congrès des Fratelli d'Italia (Frères d’Italie), le parti de la Première ministre Giorgia Meloni. Accueilli par de vifs applaudissements, il a été interrogé sur scène par le journaliste juif italien Maurizio Molinari.

Braslavski a commencé par évoquer le pin’s qu’il portait sur sa veste, symbole de solidarité avec les otages encore retenus à Gaza. Il a regretté que de nombreuses personnes à travers le monde en ignorent la signification : "C’est un symbole israélien, un symbole d’unité, d’égalité, mais aussi de sang, de douleur et du traumatisme du 7 octobre."

Il a ensuite raconté les scènes de terreur qu’il dit avoir vues lors de l’attaque du Hamas : des femmes abattues, des corps entassés dans un conteneur, des cris d’"Allahu Akbar" résonnant autour de lui. "Je n’ai vu qu’une chose : un massacre", a-t-il résumé.

En captivité, affirme-t-il, les membres du Jihad islamique qui le détenaient ont exercé une pression psychologique incessante : "Ils m’ont tué mentalement chaque jour. Ils ont brisé mon âme et laissé des marques physiques et émotionnelles dont je souffre encore." Il dit avoir rencontré d’autres otages revenus incapables de parler ou de se reconnecter au monde, écrasés par ce qu’ils avaient vécu.

Rom Braslavski a décrit les conditions inhumaines de détention, rappelant qu’il se trouvait "40 mètres sous terre" il y a encore deux mois, affamé, privé de douche, vêtu de haillons. "Cette captivité n’est pas digne d’un animal, encore moins d’un être humain", a-t-il insisté, appelant l’auditoire à poursuivre son engagement pour la justice et la paix, idéaux auxquels il avoue avoir perdu foi après le 7 octobre.

Il a conclu en remerciant la Première ministre italienne pour son invitation : "Je suis allé travailler comme agent de sécurité pour une fête, et ma vie a été détruite. Aujourd’hui, me voir habillé ainsi, après ce que j’ai traversé, c’est un miracle."