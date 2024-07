Royaume-Uni/Attaque au couteau à Southport : Plusieurs blessés, dont des enfants

Une attaque au couteau présumée a secoué la ville balnéaire de Southport, dans le nord de l'Angleterre, ce lundi. Selon les autorités, au moins huit personnes ont été blessées, parmi lesquelles se trouveraient des enfants.

L'incident s'est produit en fin de matinée dans une propriété privée. La police du Merseyside, alertée d'une possible agression à l'arme blanche, est rapidement intervenue sur les lieux. Un suspect a été appréhendé et une arme saisie.

Les services de secours ont qualifié l'événement d'"incident majeur". Les victimes, souffrant de blessures par arme blanche, ont été transportées dans différents établissements hospitaliers de la région, dont un hôpital pédiatrique.

Des sources non officielles suggèrent que l'attaque aurait eu lieu lors d'un événement festif pour enfants sur le thème de la chanteuse Taylor Swift. Les autorités n'ont pas encore confirmé ces informations ni évoqué de possibles motivations.

La scène a été décrite comme chaotique par des témoins locaux. Un commerçant a rapporté avoir vu des mères courir en criant vers le lieu de l'incident, tandis qu'un autre affirme avoir aperçu plusieurs enfants blessés et ensanglantés à l'extérieur du bâtiment. Un important dispositif de sécurité a été déployé dans le quartier, les résidents étant priés de rester chez eux. L'événement a suscité de vives réactions, notamment du Premier ministre Keir Starmer et de la ministre de l'Intérieur Yvette Cooper, qui ont exprimé leur choc et leur soutien aux victimes.

Cette attaque, survenant dans une ville généralement paisible, a profondément ébranlé la communauté locale. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet acte violent.