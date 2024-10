Royaume-Uni : flambée record d'actes antisémites depuis les massacres du Hamas

Le Royaume-Uni a connu une hausse sans précédent d'incidents antisémites depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, selon un rapport alarmant de l'organisation caritative juive Community Security Trust (CST).

Entre le 7 octobre 2023 et le 30 septembre 2024, le CST a enregistré 5 583 incidents antisémites, un chiffre record depuis le début de ses recensements en 1984. Cette augmentation vertigineuse de 204% par rapport à l'année précédente (1 830 incidents) témoigne d'une corrélation inquiétante entre le conflit au Moyen-Orient et la montée de l'antisémitisme au Royaume-Uni. "Quand le conflit fait rage en Israël, la haine anti-juive augmente au Royaume-Uni", déclare le CST sur les réseaux sociaux. L'organisation souligne que cette vague d'incidents a commencé avant même la riposte militaire israélienne, qualifiant la situation d'"inédite".

La ventilation des incidents révèle une réalité préoccupante :

- 4 583 cas de "comportement abusif"

- 302 agressions

- 266 actes de "dégradation et profanation"

-30 cas de diffusion de "littérature" antisémite

- 1 acte de "violence extrême"

Cette recrudescence de l'antisémitisme soulève des questions cruciales sur la sécurité de la communauté juive britannique et l'efficacité des mesures de lutte contre la discrimination. Face à cette situation alarmante, les autorités britanniques et les organisations de défense des droits humains sont appelées à redoubler d'efforts pour combattre l'antisémitisme et promouvoir la tolérance dans une société de plus en plus polarisée.