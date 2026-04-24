Royaume-Uni : Keir Starmer promet de légiférer pour proscrire les Gardiens de la révolution iraniens
Keir Starmer promet de légiférer pour interdire les Gardiens de la révolution iraniens, dénonçant une menace croissante liée à des «relais» étrangers au Royaume-Uni.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé vendredi son intention de «présenter» un projet de loi visant à inscrire les Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations interdites, alors que la police enquête sur une série d’attaques récentes visant la communauté juive au Royaume-Uni.
Dans un entretien accordé à Jewish News, il s’est dit «de plus en plus préoccupé par le fait que certains pays utilisent des relais sur notre territoire pour mener des attaques». Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les forces de l’ordre, les services antiterroristes et le service de sécurité de la communauté juive. . «Il est essentiel que ce lien soit solide et efficace», a-t-il affirmé, ajoutant avoir reçu des «briefings réguliers» sur la situation et saluant plusieurs arrestations récentes.
Keir Starmer a également souligné que des mesures supplémentaires nécessiteraient une évolution du cadre légal. «Nous devons prendre des mesures supplémentaires, y compris des dispositions sur l’interdiction qui nécessiteront une législation. Nous avons l’intention de les présenter», a-t-il déclaré, évoquant une menace croissante liée à l’action d’États étrangers.
Le chef du gouvernement anglais a par ailleurs appelé à un durcissement des lois encadrant les manifestations et à une lutte accrue contre l’antisémitisme, notamment dans les écoles, les universités et même au sein du système de santé. «Nous devons éradiquer l’antisémitisme que nous avons constaté», a-t-il insisté.
Dans ce contexte, il a vivement critiqué Zack Polanski, qui avait évoqué une possible «perception d’insécurité» chez les juifs britanniques. «C’est scandaleux», a réagi Starmer. «Suggérer qu’il s’agit d’une perception, c’est ne rien comprendre à l’antisémitisme.»
Cette prise de position marque un durcissement de la ligne du gouvernement britannique face à l’Iran, dans un climat sécuritaire tendu et une vigilance accrue autour des menaces visant les communautés juives.