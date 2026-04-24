Royaume-Uni : Keir Starmer promet de légiférer pour proscrire les Gardiens de la révolution iraniens

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé vendredi son intention de «présenter» un projet de loi visant à inscrire les Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations interdites, alors que la police enquête sur une série d’attaques récentes visant la communauté juive au Royaume-Uni.

Dans un entretien accordé à Jewish News, il s’est dit «de plus en plus préoccupé par le fait que certains pays utilisent des relais sur notre territoire pour mener des attaques». Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les forces de l’ordre, les services antiterroristes et le service de sécurité de la communauté juive. . «Il est essentiel que ce lien soit solide et efficace», a-t-il affirmé, ajoutant avoir reçu des «briefings réguliers» sur la situation et saluant plusieurs arrestations récentes.

Keir Starmer a également souligné que des mesures supplémentaires nécessiteraient une évolution du cadre légal. «Nous devons prendre des mesures supplémentaires, y compris des dispositions sur l’interdiction qui nécessiteront une législation. Nous avons l’intention de les présenter», a-t-il déclaré, évoquant une menace croissante liée à l’action d’États étrangers.

Le chef du gouvernement anglais a par ailleurs appelé à un durcissement des lois encadrant les manifestations et à une lutte accrue contre l’antisémitisme, notamment dans les écoles, les universités et même au sein du système de santé. «Nous devons éradiquer l’antisémitisme que nous avons constaté», a-t-il insisté.

Dans ce contexte, il a vivement critiqué Zack Polanski, qui avait évoqué une possible «perception d’insécurité» chez les juifs britanniques. «C’est scandaleux», a réagi Starmer. «Suggérer qu’il s’agit d’une perception, c’est ne rien comprendre à l’antisémitisme.»

Cette prise de position marque un durcissement de la ligne du gouvernement britannique face à l’Iran, dans un climat sécuritaire tendu et une vigilance accrue autour des menaces visant les communautés juives.