Royaume-Uni : plus de cent employés de la BBC dénoncent un "parti pris pro-israélien" dans la couverture du conflit

Plus d'une centaine d'employés de la BBC ont signé une lettre ouverte accusant leur média d'un "parti pris pro-israélien". De nombreux signataires anonymes se sont joints à l'ancienne présidente du Parti conservateur, la baronne Sayeeda Warsi, et à l'actrice pro-palestinienne Juliet Stevenson, exigeant que la société de radiodiffusion informe "sans peur ni faveur".

Dans cette lettre adressée au directeur général Tim Davie, les signataires accusent la BBC d'avoir échoué à fournir une couverture "juste et précise" des événements à Gaza et de procéder à une "déshumanisation des Palestiniens". Le document détaille une série d'exigences, dont l'arrêt des références au "contexte historique antérieur à octobre 2023" dans les reportages sur la guerre déclenchée après le massacre du 7 octobre.

La lettre, également signée par l'historien William Dalrymple, le chroniqueur du Guardian Owen Jones et Rizwana Hamid, directrice du Centre de surveillance des médias du Conseil musulman de Grande-Bretagne, presse la BBC de "clarifier lorsque les allégations israéliennes manquent de preuves suffisantes" et d'indiquer clairement "où Israël est l'agresseur dans les titres". Cette initiative survient alors que des membres juifs du personnel de la BBC ont exprimé leurs inquiétudes concernant la couverture du "conflit au Moyen-Orient" et la menace de l'antisémitisme sur leur lieu de travail.