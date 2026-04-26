Royaume-Uni : six personnes poursuivies après l’attaque d’un site appartenant au groupe israélien Elbit

Six personnes doivent comparaître lundi devant un tribunal britannique après une intrusion visant un site industriel appartenant à un fabricant de drones militaires détenu par le groupe israélien Elbit Systems. Les suspects sont poursuivis pour cambriolage et dégradations criminelles, selon la police.

Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le centre de l’Angleterre. D’après les enquêteurs, une camionnette a percuté le portail d’entrée du site peu après 3 heures du matin. L’enquête a été confiée aux services antiterroristes de la région des Midlands de l’Est, avec l’appui de la police du Leicestershire.

L’entreprise visée serait UAV Tactical Systems, société spécialisée dans les systèmes aériens sans pilote à usage tactique. Cette entreprise a été entièrement rachetée en janvier par la branche britannique d’Elbit Systems.

Les six personnes inculpées, des hommes et des femmes âgés de 25 à 41 ans et originaires du sud de l’Angleterre, devront répondre de deux chefs d’accusation chacun : cambriolage et dommages volontaires. Elles doivent être présentées lundi devant le tribunal de Westminster, à Londres.

Selon Elbit Systems, UAV Tactical Systems a fourni depuis plus de vingt ans des dizaines de drones tactiques avancés à l’armée britannique, ainsi qu’à des clients internationaux, notamment les Nations unies et plusieurs pays membres de l’Otan.