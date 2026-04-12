Royaume-Uni : un ancien haut responsable de l’armée de l’air appelle à renouer avec Israël face aux vulnérabilités du système de défense

Un ancien haut responsable de la Royal Air Force (armée de l’air britannique) alerte sur les vulnérabilités croissantes du dispositif de défense du Royaume-Uni et plaide pour un rapprochement stratégique avec Israël, rapporte The Telegraph. Selon lui, Londres présente aujourd’hui des lacunes préoccupantes, notamment en matière de défense aérienne et antimissile, dans un contexte international marqué par la montée des menaces hybrides.

L’Air Vice-Marshal Philip Lester souligne en particulier le retard britannique dans des domaines clés comme la protection contre les missiles balistiques et les drones, ainsi que dans l’intégration de technologies avancées. À ses yeux, Israël constitue un partenaire incontournable, fort de son expérience opérationnelle face à des menaces multiples et constantes.

Cet appel intervient alors que les relations entre Londres et Jérusalem se sont récemment tendues. Le Royaume-Uni a suspendu certaines licences d’exportation d’armements vers Israël et limité sa coopération militaire, sur fond de divergences politiques et diplomatiques. Pour les partisans d’un rapprochement, cette prise de distance fragilise directement les intérêts sécuritaires britanniques.

Israël est en effet considéré comme un acteur de premier plan dans le développement de systèmes de défense innovants, notamment en matière d’interception de missiles et de lutte contre les drones. Son retour d’expérience opérationnel, acquis dans des conditions réelles, représente un atout stratégique majeur pour tout partenaire souhaitant renforcer ses capacités de défense.

Au-delà de la coopération bilatérale, cette question révèle un débat plus large sur les priorités stratégiques du Royaume-Uni.