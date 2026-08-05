Royaume-Uni : un ancien néonazi condamné pour antisémitisme devient conseiller du Parti conservateur

Joshua Bonehill-Paine, ancien militant néonazi condamné pour des faits antisémites, a retiré sa candidature à une élection locale dans le Somerset après la polémique provoquée par son investiture par le Parti conservateur britannique.

L’homme avait été emprisonné pour avoir diffusé des contenus antisémites avant un rassemblement néonazi, puis condamné un an plus tard pour le harcèlement racial de Luciana Berger, alors députée travailliste. Sa désignation comme candidat conservateur avait suscité de vives critiques de la part de responsables politiques et d’organisations juives.

La cheffe du Parti conservateur, Kemi Badenoch, avait pourtant défendu ce choix, affirmant que Joshua Bonehill-Paine avait été réhabilité et que son parti croyait aux "secondes chances". Celui-ci a finalement expliqué qu’il renonçait à se présenter, estimant que ses adversaires auraient consacré toute la campagne à son passé.

Joshua Bonehill-Paine affirme désormais considérer ses anciennes convictions comme "indéfendables" et assure avoir passé plusieurs années à combattre l’antisémitisme depuis sa sortie de prison. Il a déclaré vouloir mettre son expérience au service de la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme.

Kemi Badenoch lui a proposé de devenir conseiller auprès de la Commission sur la culture et l’intégration du Parti conservateur, où il doit travailler sur les mécanismes conduisant certains jeunes hommes à la radicalisation. L’ancienne candidate a salué cette décision, tout en regrettant qu’il n’ait pas, selon elle, bénéficié de l’espace nécessaire pour expliquer son parcours et défendre sa candidature.