Royaume-Uni : un homme condamné à cinq ans de prison pour menaces antisémites près d’une synagogue

Un homme de 36 ans a été condamné à cinq ans de prison au Royaume-Uni pour une série de menaces antisémites visant des membres de la communauté juive dans le nord de Londres, a annoncé vendredi le parquet britannique.

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Tavius Jean Charles a terrorisé six victimes entre octobre 2025 et mars 2026 aux abords de la synagogue Belz, dans le quartier de Stamford Hill, important centre de la communauté juive orthodoxe londonienne.

Le 16 mars dernier, l’homme avait menacé le directeur de la synagogue, Barry Bard, ainsi que son fils, criant qu’il allait «tuer non seulement vous», mais «tous les Juifs». Peu après, il avait également menacé de mort Joel Scher alors que celui-ci circulait en voiture dans le quartier.

Selon les autorités, l’agresseur avait ensuite lancé une pierre contre le véhicule de Joel Scher, brisant une vitre de la voiture.

Quelques jours plus tard, le 24 mars, un témoin avait entendu Jean Charles déclarer au téléphone : «Ce serait bien si on faisait exploser l’une de leurs écoles», en parlant des Juifs. Il avait été arrêté par la police le jour même.

«Après la présentation de preuves accablantes devant le tribunal, Jean Charles n’a eu d’autre choix que de modifier son plaidoyer et de reconnaître sa culpabilité, moins de 30 jours après avoir affirmé être innocent», a déclaré Varinder Hayre, procureur chargé des crimes haineux dans le nord de Londres.

Cette condamnation intervient dans un contexte de forte hausse des actes antisémites au Royaume-Uni.