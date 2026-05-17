Russie : Des drones ukrainiens attaquent une raffinerie de Moscou, 12 blessés

Une attaque massive de drones a visé Moscou et sa région dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins trois morts et plusieurs blessés, selon les autorités russes.

Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a évoqué une attaque de grande ampleur lancée à partir de 3 heures du matin. Une femme a été tuée à Khimki, au nord-ouest de la capitale, et deux hommes sont morts dans un village de la commune de Mytichtchi. Plusieurs habitations ont également été endommagées et quatre personnes ont été blessées dans la région.

À Moscou même, une frappe a fait 12 blessés, principalement des ouvriers travaillant sur un chantier situé près d’une raffinerie, selon le maire Sergueï Sobianine. Il a précisé que la production du site n’avait pas été interrompue, mais que trois immeubles résidentiels avaient été touchés.

Le ministère russe de la Défense affirme que ses systèmes de défense antiaérienne ont intercepté et détruit 556 drones ukrainiens entre 22 heures et 7 heures, au-dessus de 14 régions russes, de la Crimée annexée, ainsi que des mers Noire et d’Azov.

L’Ukraine mène régulièrement des frappes contre des cibles situées en territoire russe, en réponse aux bombardements quotidiens de l’armée russe. Kiev affirme viser principalement des sites militaires et énergétiques, afin de réduire les capacités de Moscou à poursuivre son offensive.

Si la région de Moscou est régulièrement visée par des drones, la capitale elle-même, située à plus de 400 kilomètres de la frontière ukrainienne, reste plus rarement touchée.

Ces frappes interviennent après la reprise des attaques entre l’Ukraine et la Russie, à la suite de l’expiration d’une trêve de trois jours négociée sous l’égide des États-Unis. Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait estimé que l’Ukraine était en droit de frapper des sites pétroliers et militaires en Russie, après une attaque meurtrière sur Kiev ayant fait au moins 24 morts.