Suède : L'homme qui avait brûlé le Coran abattu près de Stockholm

Salwan Momika, l'Irakien chrétien qui avait provoqué la colère du monde musulman en brûlant des exemplaires du Coran en Suède en 2023, a été tué par balles mercredi soir à Sodertälje, à 40 km de Stockholm. Cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a évoqué un possible "lien avec une puissance étrangère", soulignant l'implication des services de renseignement (Säpo) dans l'enquête. Un tribunal de Stockholm, qui devait rendre son jugement jeudi concernant les accusations d'incitation à la haine contre Momika, a reporté sa décision au 3 février.

Âgé de 38 ans, Momika avait notamment piétiné et brûlé des pages du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm en juin 2023, déclenchant une crise diplomatique. Ces actes avaient provoqué de violentes manifestations, notamment en Irak où l'ambassade de Suède à Bagdad avait été prise d'assaut et incendiée. En conséquence, la Suède avait relevé son niveau de menace terroriste à 4 sur 5.

En mars 2024, après la révocation de son permis de séjour pour fausses déclarations lors de sa demande d'asile, Momika s'était brièvement réfugié en Norvège avant d'être expulsé vers la Suède. Un permis temporaire lui avait été accordé, les autorités suédoises estimant qu'il risquait la mort en Irak.

Son complice dans les profanations du Coran, Salwan Najem, a réagi sur X en déclarant : "Je suis le prochain sur la liste". La vice-Première ministre Ebba Busch a qualifié ce meurtre de "menace contre notre démocratie libre", appelant à une réponse forte de la société.