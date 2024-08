Suisse : une synagogue échappe de justesse à un incendie criminel à Zurich

Dans un incident qui a secoué la communauté juive de Zurich, un homme souffrant de "troubles mentaux" a été arrêté après avoir tenté d'incendier une synagogue en plein cœur de la ville suisse.

Selon les premières investigations de la police municipale de Zurich, un ressortissant suisse de 32 ans a été appréhendé pour avoir déversé de l'essence à l'entrée d'une synagogue samedi soir. L'intervention rapide et courageuse d'un membre du service de sécurité du lieu de culte a probablement empêché une catastrophe imminente.

Le suspect, surpris en plein acte, a pris la fuite à pied, déclenchant une chasse à l'homme dans les rues de Zurich. Les forces de l'ordre, mobilisées rapidement, ont réussi à l'arrêter aux premières heures de dimanche matin, mettant fin à plusieurs heures d'angoisse pour la communauté juive locale. Les autorités ont tenu à préciser que, selon leurs investigations préliminaires, l'homme aurait agi seul et qu'aucun motif extrémiste n'a été avancé pour expliquer son geste. "Le suspect semble souffrir de troubles mentaux", a ajouté la police, soulignant la complexité de l'affaire et les défis auxquels la société est confrontée en matière de santé mentale. Cet incident soulève de nombreuses questions sur la sécurité des lieux de culte, particulièrement dans un contexte mondial où les actes antisémites sont en recrudescence. Alors que l'enquête se poursuit, la communauté juive de Zurich et les autorités locales appellent au calme et à la vigilance.