Tentative de lynchage d'Israéliens au Daghestan : sept personnes condamnées de 8 à 9 ans de prison

Un tribunal russe a condamné mercredi sept personnes reconnues coupables d'avoir participé à la tentative de lynchage d'Israéliens et de Juifs à l'aéroport de Makhachkala, capitale de la République du Daghestan en Russie, le 29 octobre 2023, à des peines de prison de 8 à 9 ans.

Les suspects ont été reconnus coupables de "participation à une émeute massive" et de "violation des règles de sécurité dans les installations de transport". L'un des accusés a également été reconnu coupable de "recours à la force contre un policier". Fin août, un tribunal russe avait condamné cinq autres personnes ayant participé à la tentative de lynchage à des peines allant jusqu'à neuf ans de prison. Le procès a été déplacé par les autorités russes de la République du Daghestan vers l'oblast de Stavropol pour éviter des pressions sur les juges.

27a copyright law Israel

Cette émeute antisémite et anti-israélienne avait eu lieu environ trois semaines après les massacres du 7 octobre et le début de la guerre "Glaives de fer" menée par Israël contre le Hamas à Gaza. Plusieurs centaines de personnes s'étaient rendues à l'aéroport de Makhachkala, dans le but de s'en prendre aux passagers d'un avion en provenance de Tel-Aviv. Il avaient tenté de repérer les Israéliens et les Juifs et avaient prévu de les lyncher.

Selon les données fournies par les forces de l'ordre de la République du Daghestan, qui fait partie de la Fédération de Russie, des accusations ont été déposées contre 134 des participants à la tentative de lynchage et diverses mesures administratives ont été prises contre environ 1 200 personnes.