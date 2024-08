Tuerie de Southport : les mosquées britanniques en alerte face aux menaces de violences

Après l'attaque au couteau à Southport ayant coûté la vie à trois enfants, des manifestations violentes ont éclaté dans plusieurs villes, ciblant spécifiquement des mosquées. À Sunderland et Southport, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu aux abords de lieux de culte musulmans.

Face à cette menace croissante, les responsables religieux musulmans sonnent l'alarme. Zara Mohammed, secrétaire générale du Muslim Council of Britain, exprime une profonde inquiétude au sein de la communauté. Les mosquées, confrontées à des menaces directes, envisagent de suspendre leurs activités habituelles par mesure de sécurité. La police a renforcé sa présence autour des lieux de culte, tandis que des sociétés de sécurité privées rapportent une demande accrue de protection de la part des mosquées. Parallèlement, des initiatives citoyennes de solidarité émergent, comme à Liverpool où des habitants se sont mobilisés pour protéger une mosquée locale. Cette montée de l'islamophobie s'inscrit dans un contexte plus large de tensions sociales et politiques.