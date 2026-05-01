Ukraine : une école juive et un orphelinat endommagés par des bombardements à Odessa

Une vague de frappes nocturnes dans le sud de l’Ukraine a gravement touché des infrastructures de la communauté juive à Odessa, selon des responsables locaux. Une école juive a été détruite et un orphelinat voisin, accueillant plus d’une centaine d’enfants, a été endommagé, sans faire de victimes.

L’établissement scolaire « Or Avner », géré par le mouvement Habad, a été gravement endommagé après avoir été directement touché. Située dans cette ville portuaire stratégique de la mer Noire, l’école a subi des dégâts importants dans un contexte de combats toujours en cours entre la Russie et l’Ukraine.

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À proximité, un orphelinat juif du réseau « Mishpacha Ukraine », qui héberge 124 enfants, a également été affecté par les explosions. Malgré les dommages, aucun blessé n’est à déplorer, ont indiqué les responsables.

Le rabbin Avraham Wolff, à la tête de l’institution, a décrit la violence de l’impact : « Nous avions à peine réussi à fermer la porte lorsqu’une énorme explosion a retenti. Toute la rue a tremblé », a-t-il confié. Son épouse, Chaya Wolff, qui supervise le réseau scolaire local, a expliqué que des solutions temporaires avaient été mises en place pour assurer la continuité de l’enseignement. Les lycéens partageront désormais des espaces improvisés avec les plus jeunes, dans des salles de fortune, des couloirs ou des abris.

« C’est difficile, mais nous nous adapterons », a-t-elle assuré.

Malgré les destructions, les structures communautaires continuent de fonctionner. Le réseau fournit non seulement une éducation, mais aussi une aide sociale et un soutien aux réfugiés depuis le début du conflit. « Nous avons déjà reconstruit par le passé », a rappelé le rabbin Wolff. « Nous reconstruirons encore. »