Un artiste juif autrichien agressé et victime d'insultes antisémites à Vienne

L'artiste austro-israélien Alon Yishai a été victime d'une agression physique et d'insultes antisémites il y a quelques jours dans le centre de Vienne, a rapporté Israel National News.

Les faits se sont produits après une visite académique et artistique organisée autour du monument dédié à Karl Lueger, ancien maire de Vienne à la fin du XIXᵉ siècle, connu pour ses positions antisémites et cité avec admiration par Adolf Hitler dans Mein Kampf.

Au cours de cette action, des participants avaient inscrit des messages à la craie et apposé des autocollants portant la mention « honte » sur le monument. Une vingtaine de policiers étaient intervenus sur place et des poursuites ont ensuite été engagées contre Alon Yishai et le vice-recteur de l'Université des Arts de Vienne pour des soupçons de dégradation de biens publics et de trouble à l'ordre public.

Selon le quotidien autrichien Der Standard, la tension est montée après le départ des forces de l'ordre. Un passant aurait demandé à Alon Yishai d'où il venait avant de lui lancer : « Vous êtes la honte de l'Autriche » après avoir appris qu'il était juif.

Un second individu aurait ensuite agressé physiquement plusieurs participants, craché sur eux et proféré des insultes antisémites telles que « cochons juifs », tout en déclarant que « Hitler était une idole ».

Présente lors des faits, Milli Li Rabinovich, présidente de l'Union des étudiants juifs d'Autriche, a dénoncé une situation « choquante ».

« Il est choquant de voir d'importants effectifs de police mobilisés pour de simples inscriptions à la craie, avant de laisser les participants sans protection quelques instants plus tard face à une violente agression antisémite », a-t-elle déclaré.

Pour Alon Yishai, cet incident illustre une nouvelle fois la polémique entourant le monument de Karl Lueger, dont le retrait est réclamé depuis plusieurs années par des représentants de la communauté juive et des survivants de la Shoah, qui estiment qu'il continue d'alimenter l'antisémitisme en Autriche.