Richard Medhurst, commentateur politique britannique connu pour son activisme anti-israélien, a affirmé avoir été détenu pendant 24 heures à l'aéroport de Heathrow à Londres. Selon ses déclarations sur Twitter, il aurait été interrogé en vertu de l'article 12 de la loi britannique sur le terrorisme.

Cette loi stipule que l'expression de croyances ou la réalisation d'actions "soutenant une organisation proscrite" constitue une infraction pénale. Medhurst, qui a ouvertement exprimé son soutien au Hamas durant le conflit en cours à Gaza, pense être "le premier journaliste arrêté en vertu de cette disposition".

Il rapporte avoir été appréhendé par six policiers à la sortie de l'avion, dénonçant ce qu'il considère comme une "persécution politique" entravant son travail de journaliste.

Medhurst est connu pour ses positions controversées. Il remet régulièrement en question le lien entre les Juifs et la Terre d'Israël, utilisant des insinuations racistes sur les noms de famille ashkénazes et des affirmations trompeuses sur l'hébreu moderne. Il a également propagé des théories du complot concernant l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, niant notamment les actes de violence sexuelle commis par les terroristes et affirmant que les victimes du massacre auraient été tuées par Tsahal et non par le Hamas. Né à Damas, en Syrie, Medhurst parle couramment l'anglais, le français, l'allemand et l'arabe. En tant que journaliste indépendant, il a contribué à des médias tels que le site d'information Al Mayadeen, affilié au Hezbollah, Press TV d'Iran et le réseau RT contrôlé par l'État russe.