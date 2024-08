Un diplomate britannique, en poste à Dublin, démissionne en raison de la "poursuite des ventes d'armes à Israël"

Un diplomate britannique en poste à Dublin a démissionné de ses fonctions, mettant en cause la politique du Royaume-Uni concernant les ventes d'armes à Israël. Mark Smith, qui occupait le poste de deuxième secrétaire à l'ambassade britannique en Irlande, a exprimé de vives inquiétudes quant à la possible "complicité" du ministère des Affaires étrangères britannique dans des "crimes de guerre".

Dans un courriel de démission adressé à ses collègues, dont des images ont été partagées en ligne, Smith a déclaré qu'il n'y avait "aucune justification pour la poursuite des ventes d'armes britanniques à Israël". Le diplomate, qui se présente comme un expert en politique de vente d'armes, était chargé de questions liées à la lutte contre le terrorisme, un poste relativement subalterne au sein du Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).

Selon la BBC, Smith a par la suite émis une déclaration complémentaire, affirmant avoir "écrit au ministre des Affaires étrangères pour l'informer de ma démission et l'exhorter à revoir d'urgence l'approche du Royaume-Uni concernant la situation à Gaza". Dans son courriel de démission, le diplomate a souligné la gravité de la situation : "Chaque jour, nous assistons à des exemples clairs et incontestables de crimes de guerre et de violations du droit international humanitaire à Gaza, perpétrés par l'État d'Israël". La démission de Smith intervient dans un contexte de tensions diplomatiques accrues et de débats sur la responsabilité des nations occidentales dans le conflit israélo-palestinien. Cette affaire pourrait avoir des répercussions significatives sur la politique étrangère britannique, notamment en ce qui concerne ses relations avec Israël et sa position sur le conflit à Gaza. Le ministère des Affaires étrangères britannique n'a pas encore réagi officiellement à cette démission.