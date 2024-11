Un ex-soldat britannique reconnu coupable d'espionnage au profit de l'Iran

Daniel Khalife, un ancien soldat britannique de 23 ans, a été reconnu coupable d'espionnage pour le compte de l'Iran par le tribunal de Woolwich Crown. Le verdict a été accueilli sans émotion apparente par l'accusé.

L'accusation a démontré que Khalife avait mené un "jeu cynique", prétendant vouloir devenir agent double pour aider les services de renseignement britanniques, alors qu'il collectait en réalité "une quantité importante de documents classifiés et restreints". Selon Dominic Murphy, chef de la lutte antiterroriste de la police métropolitaine, Khalife, décrit comme un "Walter Mitty ultime" (en référence au personnage rêveur d'une célèbre nouvelle), était motivé par son ego et disposait d'une "capacité remarquable à manipuler les autres". Le jeune homme avait rejoint l'armée britannique en 2018, à l'âge de 16 ans, servant dans le Royal Corps of Signals. En 2021, il avait secrètement collecté les noms de soldats en service, y compris ceux des forces spéciales. Les procureurs pensent qu'il a transmis cette liste à l'Iran avant d'effacer toute trace. Entré en contact avec un "intermédiaire" via Facebook, Khalife avait promis aux Iraniens de rester infiltré dans l'armée britannique pendant "25 ans ou plus". Il a ensuite transmis des documents militaires authentiques ainsi que des documents prétendument falsifiés concernant des parlementaires, des officiers supérieurs et les services de sécurité. Pour sa défense, Khalife a affirmé avoir voulu prouver que ses supérieurs avaient tort de considérer que ses origines iraniennes pouvaient l'empêcher de travailler dans le renseignement militaire. Il a déclaré s'être inspiré de la série télévisée "Homeland" pour élaborer son plan d'agent double.

Son avocat, Gul Nawaz Hussain KC, a qualifié ce plan d'"infortuné" et parfois "proche du burlesque", plus proche de "Scooby-Doo" que de James Bond ou Homeland.

Une porte-parole du gouvernement britannique s'est félicitée du verdict, saluant le travail complexe des services de sécurité, de la police et du parquet dans cette affaire.