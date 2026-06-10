Un haut responsable militaire russe tué dans un attentat à la voiture piégée près de Moscou

Selon plusieurs médias russes et indépendants, l’attaque aurait été menée à l’aide d’un engin explosif improvisé (IED) fixé à une voiture de marque BMW.

La victime a été identifiée comme le colonel Damir Davydov, responsable de la logistique des munitions d’artillerie et de missiles au sein de l’armée russe. L’explosion s’est produite alors qu’il circulait à proximité de son domicile.

https://x.com/i/web/status/2064268013004640443 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux russes montrent le véhicule entièrement en flammes après la détonation. Des témoins auraient tenté de porter secours au conducteur, mais celui-ci a succombé à ses blessures peu après l’explosion.

À l’heure actuelle, aucune organisation n’a revendiqué l’attaque. Les autorités russes n’ont pas officiellement désigné de responsable, tandis que les autorités ukrainiennes n’ont fait aucun commentaire public concernant l’incident.

Cette opération intervient dans un contexte de multiplication des attaques visant des responsables militaires russes, des collaborateurs de l’effort de guerre et des personnalités soutenant l’invasion de l’Ukraine. Depuis le début du conflit à grande échelle en février 2022, plusieurs assassinats ciblés et opérations de sabotage ont été attribués, directement ou indirectement, aux services ukrainiens.

L’attentat s’est produit non loin du lieu où un autre officier supérieur russe avait été tué dans des circonstances similaires plus d’un an auparavant, alimentant les interrogations sur la sécurité des hauts responsables militaires russes, même loin des zones de combat.

Pour de nombreux analystes, ces opérations témoignent d’une évolution du conflit, qui dépasse désormais largement les lignes de front. Les actions clandestines, les sabotages et les assassinats ciblés deviennent des éléments de plus en plus visibles de la confrontation entre Moscou et Kiev.

Si l’implication de l’Ukraine venait à être confirmée, cette attaque constituerait une nouvelle démonstration de sa capacité à frapper des cibles stratégiques en profondeur sur le territoire russe.