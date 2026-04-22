Un mémorial de la Shoah vandalisé en Estonie

Un mémorial dédié aux victimes de la Shoah a été gravement endommagé en Estonie, suscitant l’indignation des autorités et des représentations diplomatiques. Le monument, situé à Ereda, dans le comté d’Ida-Viru, a été retrouvé détérioré vendredi, selon la police estonienne.

D’après les forces de l’ordre, la structure présente d’importants dégâts : surface cabossée, éléments brisés et fixations tordues. Aucune arrestation n’a été effectuée à ce stade, le site étant situé dans une zone forestière isolée, dépourvue de caméras de surveillance.

La communauté juive locale a dénoncé un acte « profondément préoccupant », estimant qu’il ne s’agissait pas d’un simple vandalisme mais d’une atteinte à la mémoire des victimes de la Shoah.

L’ambassade d’Israël en Estonie a également condamné l’incident, survenu alors que les commémorations de la Yom HaShoah étaient en cours. Dans un communiqué, elle a évoqué « une attaque délibérée contre la mémoire historique, la vérité et la dignité des victimes », tout en alertant sur la montée de l’antisémitisme.

Même réaction du côté de l’ambassade des États-Unis, qui a dénoncé la dégradation d’un site auquel Washington avait contribué. L’envoyé spécial américain chargé de la lutte contre l’antisémitisme a qualifié l’acte de « honte pour la mémoire des victimes ».

Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ces dégradations.